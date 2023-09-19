Altında yatay seyir: Gram altın ne kadar oldu?

Yatay seyrini sürdüren altının gram fiyatı yeni günde 1.680 lira seviyesinden işlem görüyor .

Ekonomi 19.09.2023 10:28 Giriş: 19.09.2023 10:28

Güncelleme: 19.09.2023 10:31 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA