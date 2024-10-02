Altında yatay seyir: Gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları, Ortadoğu'da artan gerilimin etkisiyle yatay seyrediyor. Altının gramı güne 2 bin 911 liradan başlarken çeyrek altın 4 bin 941, Cumhuriyet altını ise 19 bin 702 liradan fiyatlanıyor



Ons altın yüzde 0,30 düşüşle 2 bin 655 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD'NİN İSTİHDAM VERİLERİ İZLENECEK



ABD'de açıklanan ve istihdam piyasasının dirençli olduğunu gösteren veriler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasımda daha küçük bir faiz indirimi yapabileceğine işaret etti.



Dün açıklanan JOLTS açık iş pozisyonları, üst üste iki ay kaydedilen düşüşün ardından ağustosta beklenmedik şekilde yükseldi.



ABD'de özel sektör istihdam verisi günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak. Cuma günü de yakından izlenen tarım dışı istihdam verisi belli olacak.



Fed Başkanı Jerome Powell, önceki gün Fed'in faizi hızlıca düşürme konusunda acele etmeyeğini açıklamıştı.

Öte yandan İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısı Ortadoğu'da büyük bir savaş endişelerini alevlendirdi. İran, 200 hipersonik balistik füze ile Tel Aviv'i hedef aldı.

İran, füze saldırısının başka bir provokasyon olmaması halinde devam etmeyeceğini açıkladı. İsrail ise saldırıya sert yanıt verileceğini duyurdu. Başbakan Netanyahu, "İran bunun bedelini ödeyecek" dedi.