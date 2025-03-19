Altında yeni rekor
Güne yeni bir gözaltı dalgasıyla başlanmasının ardından altın rekor tazeledi. Cumhuriyet altını 24 bin TL'yi, çeyrek altın ise 6 bin TL'yi geçti. Gram altın ise 4 bin TL seviyesine yükseldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Sabah saatlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 79 kişinin gözaltına alınması, 99 kişi hakkında ise gözaltı kararı verilmesinin ardından piyasalar da güne hareketli başladı.
Doların rekor kırmasının ve borsanın çakılmasının ardından altın da rekor tazeledi.
Saat 10.40 itibariyle gram altın 3 bin 800 TL'den işlem görüyor.
Ons altın 3 bini geçerken cumhuriyet altını 24 bin TL'yi aştı.
Çeyrek altın ise 6 bin TL'nin üzerine çıktı.