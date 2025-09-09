Giriş / Abone Ol
Altında yeni rekor: Çeyrek altın 8 bin TL'yi aştı

Altında bir rekor daha kırıldı. 2 haftadır düzenli olarak yükselen gram altın 5 bin TL bandına yaklaşırken çeyrek altın 8 bin TL'yi aştı.

Ekonomi
  • 09.09.2025 09:27
  • Giriş: 09.09.2025 09:27
  • Güncelleme: 09.09.2025 09:33
Kaynak: Haber Merkezi
Haftaya rekorla başlayan gram altın, bugüne de rekorla başladı.

Gram altın saat 09.30 itibariyle 4 bin 830 TL'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 8 bin 2, Cumhuriyet altını ise 31 bin 914 liradan satışa sunuluyor.

Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen altın, geçen hafta başından beri düzenli olarak rekor tazeliyor.

Dün gram altın 4 bin 767 TL, çeyrek altın 7 bin 866 TL, Cumhuriyet altını ise 31 bin 319 liradan satılıyordu.

