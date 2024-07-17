Altında yeni rekor: Tüm zamanların en yüksek seviyesi görüldü
Fed'in faiz indirimine gideceğine ilişkin mesajların ardından güç kazanan altın fiyatları tarihi zirvesini yeniledi. Ons altın 2 bin 500 dolar seviyesine yaklaşırken altının gramı 2639 liraya kadar ulaştı.
Ons altın fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yetkililerinden gelen açıklamaların ardından eylülde faiz indirimi beklentilerinin artmasından destek alarak tarihi zirveye yükseldi.
Rekor seviyesini 2482 dolara yükselten ons atın, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,08 primle 2467 dolardan işlem görüyor.
Ons altındaki yükselişin etkisiyle tarihi zirvesini 2639 liraya çıkaran gram altın, aynı dakikalarda 2 bin 625 liradan alıcı buluyor.
Güncel altın satış fiyatları şöyle:
• Çeyrek altın satış fiyatı: 4 bin 325 TL
• Yarım altın satış fiyatı: 8 bin 643 TL
• Tam altın satış fiyatı: 16 bin 995,51 TL