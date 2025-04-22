Altında yeni zirve: Neden yükseliyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin başta olmak üzere tüm dünyaya uygulayacağını açıkladığı ek gümrük tarifelerinin etkisiyle ons altın 3500 dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı.

Bugün saat 09.18 itibariyle 3.500,2 dolarla tüm zamanların rekorunu kıran Ons altın, ardından ise kâr satışlarıyla 3.475 dolar seviyesine indi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı gümrük tarifelerinin etkisiyle altın, bu süreçten günümüze yüzde 12'den fazla değer kazandı.

GRAM ALTIN SERT YÜKSELDİ

Ons altında yaşanan yükselişten gram altın da nasibini aldı. Gram altın yüzde 2 yükselişle 4.294 liradan işlem görüyor. Çeyrek altının alış fiyatı ise 6.947 lira seviyesinde.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı gümrük tarifelerinin etkisiyle ABD borsalarında sert düşüşler yaşanıyor. Öte yandan ABD Doları'nın dünyadaki hegemonyasına yönelik endişeler dolar endeksini de 98 seviyesinin altına indirmiş durumda. Kaotik ekonomik ortamda yatıırmcılar, 'güvenli liman' olarak gördükleri altına yönelmiş durumda.