ALTINDA YİNE SERT HAREKETLER! 24 Şubat 2026 Salı gram altın ve bilezik fiyatları (Güncel)

Altın fiyatlarında dalgalanma hız kesmiyor. Haftaya yükselişle başlayan ve yüzde 2’nin üzerinde değer kazanan altın, gelen kâr satışlarının etkisiyle üç haftanın zirvesinden geri çekildi. 24 Şubat 2026 Salı günü itibarıyla gram altın, ons altın ve bilezik fiyatlarında dikkat çeken değişimler yaşanıyor. Peki gram altın ne kadar oldu? 22 ayar bilezik fiyatı kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son durum...

24 ŞUBAT 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Haftanın ikinci işlem gününde altın piyasasında sert hareketler dikkat çekiyor. İşte 24 Şubat 2026 Salı sabahı itibarıyla güncel altın fiyatları:

Altın Türü Fiyat Değişim Saat Gram Altın (TL/Gr) 7.301,72 TL -1,06% 09:03 22 Ayar Bilezik 6.834,08 TL -1,03% 09:03 Altın (ONS) 5.181,62 -1,05% 09:18 Altın ($/kg) 165.675,00 -1,10% 09:03 Altın (Euro/kg) 195.338,00 -1,10% 09:03 18 Ayar Altın (TL/Gr) 5.330,25 TL -1,06% 09:03 14 Ayar Altın (TL/Gr) 5.363,90 TL -0,97% 09:03

GRAM ALTIN NEDEN GERİLEDİ?

Haftaya güçlü başlayan gram altın, yüzde 2’nin üzerinde yükseliş kaydettikten sonra kâr satışlarının etkisiyle geri çekildi. Üç haftanın en yüksek seviyesinden dönen fiyatlar, sabah saatlerinde yüzde 1’in üzerinde değer kaybı gösterdi. Bu sert hareketler yatırımcıların dikkatini yeniden altın piyasasına çevirdi.

Gram altın fiyatı 7.301 TL seviyesinde işlem görürken, ons altın tarafında da benzer bir geri çekilme yaşanıyor. Ons altın 5.181 seviyesine gerileyerek yüzde 1,05 oranında düşüş kaydetti.

BİLEZİK FİYATLARINDA SON DURUM

Özellikle düğün sezonu ve yatırım amacıyla yakından takip edilen 22 ayar bilezik fiyatı da düşüşten payını aldı. 22 ayar bilezik fiyatı 6.834 TL seviyesinde bulunurken yüzde 1,03 oranında gerileme kaydetti.

Diğer ayar türlerinde ise:

18 ayar altın: 5.330 TL

5.330 TL 14 ayar altın: 5.363 TL

Fiyatlardaki bu geri çekilme, kısa vadeli dalgalanmaların devam ettiğini gösteriyor.

ONS ALTIN VE KÜRESEL FİYATLAR

Uluslararası piyasalarda ons altın 5.181 seviyesine gerilerken, kilogram bazında fiyatlar da düşüş eğilimi gösterdi:

Altın ($/kg): 165.675

165.675 Altın (Euro/kg): 195.338

Yüzde 1’in üzerindeki geri çekilme, haftaya hızlı başlayan yükselişin ardından gelen realizasyon hareketine işaret ediyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatları kısa vadede sert dalgalanmalar gösterse de yatırımcıların odağında olmaya devam ediyor. Haftaya yüzde 2’nin üzerinde yükselişle başlayan fiyatların geri çekilmesi, piyasada temkinli hareket edildiğini gösteriyor. Özellikle gram altın ve bilezik fiyatları anlık değişimlere açık seyrediyor.

