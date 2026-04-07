Altında yön aşağı: Gram altın ne kadar oldu?
Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimlerin etkisi izlenirken, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin petrol ve dolar üzerinden altın fiyatları üzerinde baskı yaratabileceği değerlendiriliyor; gram altın 6 bin 667 TL, ons altın ise 4 bin 650 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
Altın fiyatları yeni güne ons bazında 4 bin 650 dolar, gram bazında ise 6 bin 670 TL seviyelerinde başladı.
Piyasalarda, Hürmüz Boğazı’nda gerilimin artmasının petrol fiyatlarını yukarı taşıyabileceği, bunun da dolar endeksi ve tahvil faizleri üzerinden altın üzerinde aşağı yönlü baskıyı artırabileceği öngörülüyor.
Altın fiyatlarında güncel durum şöyle:
Gram altın satış fiyatı: 6.667,05 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 11.443,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 22.785,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 44.079,71 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 45.366,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 110.537,30 TL
Ons altın satış fiyatı: 4.649,85 dolar