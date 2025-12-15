Altında yön belirsizliği sürüyor mu? Uzmanlara göre bugün kritik seviyeler izleniyor

Küresel piyasalarda haftaya satış baskısıyla girilmesi, yatırımcıların risk iştahını sınırlarken altın cephesinde de yön arayışı öne çıktı. Yapay zeka ve teknoloji hisselerine ilişkin değerleme tartışmaları, Fed’in faiz patikasına dair netleşmeyen mesajlar ve veri gündemi, piyasalarda “bekle-gör” havasını güçlendiriyor. Uzmanlara göre bu tür dönemlerde altın güvenli liman algısını korusa da kısa vadede dalgalanma ihtimali masada; bu nedenle fiyat hareketleri kadar haber akışı ve faiz/dolar dengesi de yakından izleniyor.

FİYATLAR NE DURUMDA?

Serbest piyasada altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü bir eğilim sergiliyor. Sabah saatleri itibarıyla:

ALTIN (TL/GR): Alış 5.961,36 – Satış 5.962,14

Alış 37.940,07 – Satış 38.674,48 Has Altın: Alış 5.931,54 – Satış 5.932,31

Uluslararası tarafta ons altının 4.340 dolar bandında kalması dikkat çekerken, gram altında da iç piyasada kur ve ons etkisinin birlikte izlendiği bir görünüm öne çıkıyor.

HANGİ GELİŞMELER ETKİLİ?

Uzmanlara göre altın fiyatlarının kısa vadeli yönünde üç ana başlık belirleyici olmaya devam ediyor:

Fed belirsizliği ve mesaj karmaşası

Fed üyelerinden gelen farklı tonlardaki açıklamalar, faiz indirim sürecinin zamanlamasına dair belirsizliği diri tutuyor. Enflasyonun hedefin üzerinde seyretmesi ve iş gücü piyasasının tamamen zayıflamaması, bazı üyeleri temkinli olmaya itiyor. Bu durum, altın fiyatlarında “tek yön” beklentisini sınırlıyor.

Risk algısı: teknoloji ve yapay zeka hisseleri

Küresel piyasalarda özellikle teknoloji ve yapay zeka hisselerine yönelik “aşırı değerlenme” tartışmaları sürüyor. Şirket harcamalarına ilişkin yüksek gider beklentileri de risk iştahını törpüleyebiliyor. Böyle dönemlerde altın zaman zaman destek bulsa da, dalgalanma eğilimi güçlenebiliyor.

Makro veriler: istihdam ve büyüme sinyalleri

ABD’de açıklanacak istihdam verileri başta olmak üzere makro göstergeler, dolar ve tahvil faizleri üzerinden altını dolaylı etkiliyor. Beklentilerin üzerinde gelen veriler faizlerin yüksek kalacağı algısını güçlendirebilirken, zayıf veriler güvenli liman talebini artırabilir.

KISA VADEDE ÖNE ÇIKAN SENARYOLAR

Piyasa yorumcuları, altın tarafında kısa vadede net bir trend oluşmadığını ve haber akışının fiyatları hızlı şekilde oynatabildiğini vurguluyor. Öne çıkan olası senaryolar şöyle sıralanıyor:

Dolar güçlenirse: Ons altın üzerinde baskı artabilir, iç piyasada kur etkisi hareketi dengeleyebilir.

Uzmanlara göre bu dönemde tek bir fiyat seviyesine odaklanmak yerine, ons altın, dolar endeksi ve tahvil faizlerini birlikte izlemek daha sağlıklı bir resim sunabilir.

Altın fiyatları bugün yükseliyor mu?

Serbest piyasada sabah saatlerinde sınırlı yükseliş görünümü var; ancak kısa vadede dalgalanma ihtimali sürüyor.

Ons altın 4.340 dolar bandında izleniyor.

Gram altın (TL/GR) satış fiyatı 5.962,14 seviyesinde.

Çeyrek altın satış fiyatı 9.797,00 seviyesinde.

Fed’in faiz patikasına dair belirsizlik, teknoloji hisselerine yönelik endişeler ve yaklaşan makro veriler fiyatlamayı iki yönlü etkileyebiliyor.

Sonuç olarak, küresel piyasalarda belirsizlik sürerken altın tarafında da yön arayışı öne çıkıyor. Uzmanlara göre önümüzdeki günlerde açıklanacak veriler ve merkez bankalarından gelecek mesajlar, altının seyrinde belirleyici olabilir.