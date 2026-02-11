Altında yön yukarı döndü
ABD’de perakende satış büyümesinin durduğunu gösteren verilerin ardından Hazine tahvil getirilerinin gerilemesi altın ve gümüş fiyatlarını yukarı taşıdı. Spot altın yüzde 0,5 artarken, Türkiye’de gram altın 7.094 TL seviyesine yükseldi; gümüş ise önceki kayıplarının ardından değer kazandı.
Spot altın yüzde 0,5 artışla 5.049,59 dolara çıktı.
Spot gümüş, önceki seansta yüzde 3’ten fazla gerilemesinin ardından yüzde 2,2 artışla ons başına 82,43 dolara yükseldi.
Güncel altın satış fiyatları
• Gram altın satış fiyatı: 7.094,75 TL
• Çeyrek altın satış fiyatı: 12.101,00 TL
• Yarım altın satış fiyatı: 24.201,00 TL
• Tam altın satış fiyatı: 47.777,64 TL
• Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.218,00 TL
• Gremse altın satış fiyatı: 119.810,49 TL