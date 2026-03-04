Altında yön yukarı: Gram ve ons fiyatları arttı
Altın fiyatları, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla artan jeopolitik gerilimin etkisiyle yükseldi. Gram altın 7 bin 290 TL seviyelerinde işlem görürken, ons altın 5 bin 155 dolara çıktı. Piyasada dün yaşanan sert düşüşün ardından tepki alımları öne çıktı.
Altın Çarşamba günü yüzde 1’in üzerinde yükselerek bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesinden toparlandı.
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarını artırması ve yükselen jeopolitik belirsizlik, güvenli liman talebini destekledi.
Gram altın, 7.290 TL seviyesinden işlem görürken, ons altın güne 5.155 dolar düzeyinde başladı.
Dün yaşanan sert geri çekilmenin ardından piyasada tepki alımlarının öne çıktığı görülüyor.
Orta Doğu’daki gerilim ise yatırımcıların güvenli liman arayışını desteklemeye devam ediyor.
Güncel altın satış fiyatları
• Gram altın satış fiyatı: 7.310,37 TL
• Çeyrek altın satış fiyatı: 12.304,00 TL
• Yarım altın satış fiyatı: 24.593,00 TL
• Tam altın satış fiyatı: 48.449,04 TL
• Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48.955,00 TL
• Gremse altın satış fiyatı: 121.494,14 TL
• Ons altın satış fiyatı: 5.174,54 dolar
GÜMÜŞTE DURUM
Spot gümüş Çarşamba günü yüzde 3,5 artışla ons başına 84,92 dolara yükseldi.
Gümüş bir önceki seansta yüzde 8’den fazla değer kaybetmişti.
Spot platin yüzde 2,7 artışla 2.139,56 dolara çıkarken, paladyum yüzde 1,6 primle 1.673,87 dolara yükseldi.