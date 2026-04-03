ALTINDA YÜKSEK GERİLİM! 3 Nisan 2026 Cuma Altın Fiyatları (GÜNCEL)

Altın piyasasında tansiyon yükseldi. Haftanın son işlem gününde yatırımcıların en çok takip ettiği başlıkların başında CANLI altın fiyatları, Altın fiyatları gram, Altın Fiyatları 24 Ayar ve Kuyumcu Altın Fiyatları Canlı verileri yer aldı. ABD Başkanı Trump’ın İran savaşının sertleşeceğine yönelik açıklamaları sonrası hafta başından bu yana devam eden yükseliş seyrinin sona erdiği görülürken, jeopolitik riskler ve faiz beklentileri fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam etti.

Savaşın sürmesi ve Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması nedeniyle enerji fiyatlarının yüksek seyretmesi, enflasyonist baskıları artıran başlıca unsur olarak öne çıkıyor. Bu gelişmeler, piyasalarda güvenli liman arayışını canlı tutarken, altın yatırımcısının da yönünü yeniden fiyat ekranlarına çevirmesine neden oldu.

3 NİSAN 2026 CUMA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Güne hareketli başlayan piyasada yatırımcılar özellikle Altın fiyatları hesaplama işlemlerini hızlandırdı. Güncel verilere göre gram, bilezik ve ons altın fiyatlarında dikkat çeken seviyeler oluştu.

Altın Türü Alış Satış Değişim Saat ALTIN (TL/GR) 6.704,60 6.706,01 %0,29 08:54 22 Ayar Bilezik 6.172,50 6.245,97 %0,11 08:54 Altın (ONS) 4.676,57 4.677,56 %0,00 06:38 Altın ($/kg) 149.603,00 149.635,00 %0,00 03:30 Altın (Euro/kg) 173.685,00 173.723,00 %0,00 03:30 18 Ayar Altın TL/Gr 4.894,35 4.895,39 %0,29 08:54 14 Ayar Altın TL/Gr 3.714,02 4.949,54 %0,39 08:54

ALTIN NEDEN GERİLEDİ, PİYASADA NELER OLDU?

Altın fiyatları, hafta başından bu yana devam eden yükseliş hareketinin ardından yön değiştirdi. ABD Başkanı Trump’ın İran savaşının sertleşeceğini açıklaması, piyasalarda risk algısını artırırken; savaşın sürmesi ve Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması enerji fiyatlarını yüksek tuttu. Yüksek enerji maliyetleri ise enflasyon baskısını güçlendirdi.

Öte yandan, daha önce 2026 yılında 2 kez faiz indirimi yapması beklenen Fed’in, yükselen enflasyon korkusu nedeniyle faiz indirimini erteleyebileceği beklentisi öne çıktı. Bu durum, altın piyasasında hem baskı hem de destek unsurlarını aynı anda gündeme taşıdı. Çünkü düşük faiz ortamında güvenli liman talebi ile altına yönelim artarken, faiz indiriminin gecikme ihtimali piyasalarda temkinli havayı güçlendirdi.

Gram altındaki son hareket

Gram altının fiyatı, tüm bu endişeler nedeniyle dün 6.500 liraya kadar düştü. 6.500 liradan gelen tepki yükselişi ise 660 lira seviyelerinde sınırlı kaldı. Bu görünüm, piyasada yön arayışının sürdüğünü ve yatırımcıların hem jeopolitik gelişmeleri hem de merkez bankası beklentilerini yakından takip ettiğini gösteriyor.

ALTIN FİYATLARI GRAM, 10 GRAM, 50 GRAM VE 100 GRAM NE KADAR?

Altın fiyatları gram başlığı altında en çok araştırılan konulardan biri farklı gramajlarda güncel maliyet hesabı oluyor. Aşağıdaki tablo, gram altının satış fiyatı olan 6.706,01 TL üzerinden hazırlanmıştır.

Miktar Fiyat (TL) 1 Gram Altın 6.706,01 TL 10 Gram Altın 67.060,10 TL 50 Gram Altın 335.300,50 TL 100 Gram Altın 670.601,00 TL

BİLEZİK KAÇ LİRA? BİLEZİK FİYATLARI VE BİLEZİK GRAM FİYATI

Bilezik kaç lira, bilezik fiyatları ve bilezik gram fiyatı sorguları da gün boyunca en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. 22 ayar bilezik için güncel satış fiyatı 6.245,97 TL seviyesinde bulunuyor. Bu veri üzerinden hazırlanan tablo, farklı gramajlara göre bilezik fiyatlarını göstermektedir.

22 Ayar Bilezik Miktarı Fiyat (TL) 1 Gram 6.245,97 TL 10 Gram 62.459,70 TL 15 Gram 93.689,55 TL 20 Gram 124.919,40 TL 30 Gram 187.379,10 TL 50 Gram 312.298,50 TL

3 Nisan 2026 Cuma günü altın piyasasında hem jeopolitik gelişmeler hem de faiz beklentileri etkili oldu. Altın fiyatları gram, CANLI altın fiyatları, bilezik fiyatları ve Altın Fiyatları Euro başlıklarında yoğun arama yapılırken, yatırımcılar fiyatların yeni yönünü dikkatle izlemeyi sürdürüyor. Özellikle gram altının 6.500 lira seviyesine kadar gerileyip ardından sınırlı tepki vermesi, piyasada temkinli görünümün korunduğunu gösteriyor.