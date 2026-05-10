Altında yükseliş

Emtia piyasasında geçen hafta fiyatlamalar; ABD istihdam verilerinin iş gücü piyasasında dayanıklılığa işaret etmesi, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek anlaşmaya yönelik beklentiler, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji sevkiyatlarına ilişkin risk priminin azalması, dolar endeksindeki zayıflama ve ürün bazlı arz-talep gelişmeleriyle şekillendi.

Değerli metaller, tamamlanan haftada ABD-İran savaşının sona erebileceğine yönelik beklentilerle petrol kaynaklı enflasyon endişelerinin hafiflemesi ve dolar endeksinin zayıflamasının etkisiyle paladyum hariç pozitif seyir izledi.

Gümüşün ons fiyatı, hem değerli metal özelliği hem de sanayi üretiminde kullanılan bir metal olması nedeniyle dolar endeksindeki geri çekilme ve risk iştahındaki toparlanmadan diğer değerli metallere kıyasla daha güçlü destek buldu.

Bu gelişmelerle birlikte değerli metallerde ons bazında fiyatlar gümüşte yüzde 6,5, platinde yüzde 3,6 ve altında yüzde 2,2 arttı.