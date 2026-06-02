Altında yükseliş

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 680 bin liraya yükseldi.

  • 02.06.2026 16:55
  • Güncelleme: 02.06.2026 16:58
Kaynak: AA
Fotoğraf: Depophotos
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 680 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 650 bin lira, en yüksek 6 milyon 724 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 artışla 6 milyon 680 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 648 bin 600 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 999 milyon 314 bin 226,51 lira, işlem miktarı ise 1199,36 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 110 milyon 31 bin 598,31 lira olarak gerçekleşti.

