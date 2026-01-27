Altında yükseliş sinyali

Jeopolitik riskler, Trump'ın öngörülemez politikalar ile "yükselişi kaçırma korkusu"nun karışımıyla rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları dün kâr satışlarıyla rekor seviyelerden gerilemişti.

Dün ilk kez 5.111 dolar seviyesini gören ons altın, küresel piyasalarda 5.080 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise gram altın, dünkü rekorun ardından sabah saatlerinde sınırlı bir geri çekilme yaşasa da yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Gram altın güne 7.070 liradan, çeyrek altın ise 11.828 liradan işlem görüyor.

FED’İN KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Amerikan Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıklayacak. Donald Trump'ın, Fed'e yönelik baskıları, mevcut gerilim, piyasaları bu karara kilitlemişken altında yükseliş kapıda olabilir. Fed’in bu hafta yapacağı yılın ilk para politikası toplantısında faizi sabit tutacağı beklentisi öne çıkıyor.

Mayısta görev süresi dolacak Fed Başkanı Powell'ın yerine geçecek ismi yakında açıklayacağını kaydeden Trump, piyasalar yükselirken faiz oranlarını düşüren bir Fed başkanı istediğini belirtmişti. Trump, daha önce de "Benimle aynı fikirde olmayan hiç kimse Fed Başkanı olamayacak." demişti.