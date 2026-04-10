Altında yükseliş sinyali: İki dev bankadan tahmin

Orta Doğu’daki savaşın piyasaları sarsmasına rağmen, aralarında ANZ Banking Group ve Goldman Sachs’ın da bulunduğu bankalara göre altın fiyatlarının uzun vadede toparlanması bekleniyor.

Analistler, merkez bankalarının dirençli talebi, süregelen jeopolitik belirsizlikler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi beklentileri ve dolar cinsinden varlıklardan uzaklaşma çabalarını uzun vadeli iyimserliğin temel nedenleri olarak sıralıyor.

ANZ analistleri Soni Kumari ve Daniel Hynes tarafından yayımlanan notta, büyüme ve enflasyondan oluşan makroekonomik dengenin bozulmasıyla merkez bankalarının faiz indirimlerine geri döneceği ve fiyatların nihayetinde toparlanacağı öngörüldü. Kurum, yıl sonuna kadar altının ons başına 5 bin 800 dolara ulaşacağı tahminini korudu.

Goldman Sachs analistleri Lina Thomas ve Daan Struyven ise Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıkların devam etmesi durumunda altının kısa vadede taktiksel aşağı yönlü risklerle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Ancak banka, çatışmanın uzamasının geleneksel Batı varlıklarından uzaklaşmayı hızlandırabileceğini ve bunun da uzun vadede fiyatları destekleyebileceğini belirtti.