Altında yükseliş sürüyor: Gram altın kaç TL oldu?

Altın bugüne de yükselişle başladı.

Dün 5 bin TL'yi aşan gram altın, şu an (09.30) 5 bin 30 TL civarında seyrediyor.

Çeyrek altın 8 bin 490, cumhuriyet altını ise 33 bin 854 TL'den işlem görüyor.

ALTININ ONS FİYATI 3 BİN 752 DOLAR SEVİYESİNDE

Altının ons fiyatı ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin faiz indirim beklentileri, devam eden jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımlarıyla bugün 3 bin 759,29 dolarla rekor tazeledi. Şu dakikalarda altının ons fiyatı dünkü kapanışa göre yüzde 0,16 yükselişle 3 bin 752 dolardan işlem görüyor.