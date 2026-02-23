Altında yükseliş trendi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 7 milyon 450 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 181 bin lira, en yüksek 7 milyon 497 bin 999 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,4 artışla 7 milyon 450 bin lira oldu.

Diğer yandan gram altın 7 bin 260 TL’ye, çeyrek altın ise 12 bin 233 TL’ye yükseldi. Ons altın ise 5 bin 164 dolar oldu.

ABD ve İran kaynaklı jeopolitik gelişmeler de altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Yatırımcılar, çeyrek ve yarım altın fiyatlarındaki artışlarla birlikte, piyasalardaki belirsizlikler nedeniyle dikkatli davranıyor. Ekonomik veriler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın talebini ve fiyatların dalgalı seyrini etkilemeye devam ediyor.