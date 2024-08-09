Altındağ Belediyesi'nden 'köpek katliamı' açıklaması

Ankara Altındağ Belediyesi, kendi sınırları içinde bulunan bir alanda gömülü şekilde çok sayıda köpek cesedi bulunmasına ilişkin açıklama yaptı.

Fotoğrafları yayınlanan alanın, 150 kapasiteli geçici bakım evinin yakınında bulunan hayvan mezarlığı olduğunu açıklayan Altındağ Belediyesi, bu alana doğal ölümü gerçekleşen sokak köpeklerinin gömüldüğünü ifade etti.

Belediye, cesedi parçalanmış şekilde bulunan sokak köpeğinin de vatandaşlar tarafından kendilerine ihbar olarak iletildiğini ve Belediye'nin köpeği gömdüğünü, sokaktan alınırken çekilmiş fotoğrafları da savcılığa sunduğunu belirtti.

'Köpek katliamı' iddialarını reddeden Altındağ Belediyesi, "Ankara'nın en büyük ve en modern hayvan rehabilitasyon tesisinin projesini hayata geçirme arzusunda olan bir belediyenin katliam yapması düşünülemez" dedi.

Belediye'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Dün gece itibarı ile Belediyemizin adıyla yayılan haberlere ilişkin basın açıklamamızı kamuoyunun dikkatine sunarız. Haberde bahsi geçen alan, Altındağ Belediyesi'ne ait 5.000 m² büyüklüğündeki, 150 kapasiteli geçici bakım evimizin yakınında bulunan hayvan mezarlığıdır. Bu mezarlık, gün içerisinde Altındağ sınırlarındaki mahallelerimizde doğal ölümü gerçekleşen ve/veya trafik kazalarına ya da enfeksiyona bağlı sebeplerle ölen sokak hayvanlarının gömüldüğü bir alandır.

'BÜYÜKBAŞ ÖLÜLERİN GÖMÜLDÜĞÜ ALAN'

Altındağ Belediyesi, diğer belediyelerde de olduğu gibi vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine haftalık ortalama 20-25 yaşamını yitiren hayvanları toplamaktadır ve sağlık/hijyen kurallarına uygun bir şekilde bu alana gömmektedir. Burası yine sınırlarımız içerisinde yer alan çevre köylerimizde benzer sebeplerle ölen koyun, eşek, at gibi küçük ve büyükbaş hayvan ölülerinin de gömüldüğü bir alandır.

“SÖZ KONUSU KÖPEĞİN FOTOĞRAFLARI SAVCILIĞA SUNULDU”

Yine kamuoyuna ‘hayvanların parçalanarak öldürüldüğü’ şeklinde yansıyan haber, bölgemizde parçalanmış bir şekilde bulunan bir sokak köpeğinin vatandaşlarımızın ihbarı üzerine ekiplerimizce yerinden alınıp toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde gömülmesinden ibarettir. Söz konusu köpeğin sokaktan alınırken çekilmiş fotoğrafları savcılığa sunulmuştur. Bununla birlikte söz konusu alan, Belediyemize ait kurban kesim alanının da yakınında olup; yakın zamanda idrak ettiğimiz kurban bayramında kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlarımızın kurban kesiminin ardından alanda bıraktığı hayvan atıklarının da gömüldüğü bölgedir. Bu açıklamaların ışığında kamuoyunda 'katliam' şeklinde lanse edilen haberler tamamen asılsızdır. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Ankara'da Belediyemizle yakın çalışan hayvan hakları dernekleri ve STK'ların da yakından bildiği üzere, hayvan severliğiyle tanınan bir belediye başkanıdır.

“BELEDİYENİN KATLİAM YAPMASI DÜŞÜNÜLEMEZ”

Başkanımız Veysel Tiryaki'nin seçim beyannamesinde de yer alan, Ankara'nın en büyük ve en modern Hayvan Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi yapımı için Başkanımız göreve geldiği gün talimatını vermiş ve barınağımızın projesi tamamlanmıştır. 1000 hayvan kapasiteli Hayvan Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi içinde açık ve kapalı padoklar, lohusa barınakları, köpek gezinme ve egzersiz alanları, hayvan hastanesi ve hayvan oteli yer almaktadır. Bu alan köpek eğitim kampüsü olarak da hizmet verecektir. Çok yakında yapımına başlayacağımız Ankara'nın en büyük ve en modern hayvan rehabilitasyon tesisinin projesini hayata geçirme arzusunda olan bir belediyenin katliam yapması düşünülemez.

Hayvan hakları konusuna bu zihniyetle yaklaşan bir Belediye Başkanı'nın ‘katliam’ yaptığının iddia edilmesi haksız bir suçlamadır. Hayvan hakları savunucularının hassasiyetine anlayışla yaklaşmakla birlikte, maruz kaldığımız ithamların haksızlığını belirtiyor, konuyu kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz."