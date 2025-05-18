Altındağ Belediyesi’nde yine işçiye darp

EMEK SERVİSİ

AKP’li Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki ve 5 diğer kişinin, belediye işçisi Muhammed Sadık Erdoğan’ı darp ettiği öne sürüldü.

Darp sonrası çektiği video Taşeron Belediye İşçileri Birliği (TABİB) tarafından yayınlanan işçi Erdoğan, Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Belediye Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan, Belediye Meclis Başkanvekili Mehmet Emin Ayaz tarafından darp edildiğini söyledi.

Erdoğan, suç duyurusunda Altındağ Belediyesi tarafından pozisyonunun değiştirilmesinin ardından nerede istihdam edileceğini öğrenmek üzere belediyeye gittiğini anlattı. Kendisine Başkan Tiryaki ile 16 Nisan saat 17.00’de randevu verildiğini aktaran Erdoğan, Belediye Başkanı’nın odasının olduğu kata çıktığında telefonunun alındığını söyledi.

Başkan Tiryaki’nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan ve Belediye Meclis Başkanvekili Mehmet Emin Ayaz’ın da odada olduğunu ifade eden Erdoğan, Tiryaki’nin, sosyal medyada hakkında yazılan anonim kötü yorumlardan kendisini sorumlu tuttuğunu anlattı. Erdoğan, paylaşımları kendisinin yapmadığını belirtmesinin ardından Tiryaki, Aslan ve Ayaz tarafından darp edilmeye başladı. Odaya daha sonra Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürü Süleyman Onaycı ve kar maskesi takan iki kişinin girdiğini belirten Erdoğan, bu kişilerin de darba dâhil olduğunu söyledi. 6 kişi tarafından darp edildiğini belirten Erdoğan, küfre de maruz bırakıldığını ve zorla telefonunun şifresinin alındığını aktardı. 17.00’de girdiği belediye binasından 18.04’te çıktığını söyleyen Erdoğan’ın göz çevresindeki kemikte kırık oluştu.

İLK VUKUAT DEĞİL

Hizmet-İş Sendikası, sendikadan istifa etmeyi reddettikleri için işten çıkartılan 46 işçi için belediye önüne direniş çadırı kurmuş, Tiryaki, 11 Nisan’da çadırı sökmeye çalışmıştı. Tiryaki sendika şube başkanı Recep Dere’ye de yumruk atmıştı.