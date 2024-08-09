Altındağ'daki köpek katliamına sosyal medyadan tepki yağdı
TBMM komisyonundan AKP ve MHP'nin oylarıyla geçirilen ve sokak hayvanlarının katledilmesini öngören katliam yasasına yönelik itirazlar devam ederken, farklı şehirlerden gelen hayvan katliamı görüntülerine sosyal medyada yayınlan görüntülere tepki yağdı: "Eserinizle gurur duyun"
TBMM komisyonundan AKP ve MHP'nin oylarıyla geçirilen ve kısa süre önce yürürlüğe giren katliam yasasının ardından, Türkiye’nin farklı kentlerinden hayvan katliamı görüntüleri gelmeye başladı.
Niğde Belediyesi’nin öldürülen hayvanlar için yaptığı "kanuna ve vicdana uygun" açıklaması tepki çekerken, benzer bir katliam Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşandı.
Altındağ'da çevresi çitlerle kapalı bir alanda katledilmiş halde onlarca köpek bulundu. Yaşam hakkı savunucuları bazı köpeklerin gömülmüş olduğunu tespit ederken, katledilen çok sayıda köpeğin poşetler içerinde çukurlara atıldığı görüntülerine ulaştı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı. Yurttaşlar yaşanan katliama yönelik tepkilerini, #AltındağdaKatliamVar etiketiyle paylaştı.
Ankara’da Altındağ Belediyesi’nin onlarca hayvanı zehirlediği ve parçalara ayırdığı ortaya çıkarıldı!— Doğa Derneği (@DogaDernegi) August 9, 2024
Hayvanları katletmenin önünü açan yasa hemen iptal edilmeli.#AltindağdaKatliamVar pic.twitter.com/XcDbUYfMTr
Niğde, Altındağ ve daha göreceğimiz tüm katliamların baş sorumlusu o yasaya imza atanlar, bunlara yetki verenler, yirmi yıldır uygulamadıkları ve denetlemedikleri kanunu işe yaramaz sayanlar, hayvanlar aleyhine bir cümle dahi olsa kuran herkestir. #AltindagdaKatliamVar…— Tuğba Gürsoy (@AvTugbaGursoy) August 8, 2024
Köpek katliamları başladı malesef. Önce Niğde,şimdi Altındağ.. Bu şekilde artarak devam edecek. Masum canlar katledilip toplu mezarlara gömülecek. Daha çok gelecek böyle haberler önümüzdeki günlerde... Kendinizi hazırlayın.— Şahan Gökbakar (@sgokbakar) August 9, 2024
Bu bir katliam yasasıdır. Onlarca köpeği işkence ederek katletmişler. Bu vahşet yasasına canhıraş destek veren haysiyetsizler... Siz böyle vahşi, medeniyet yoksunu bir ülkede yaşamayı hak ediyorsunuz. Sizler insanlığın zerresine layık değilsiniz. #AltindagdaKatliamVar https://t.co/xG7RNHXzZc— Burak Ülgen (@Buraklgen8) August 9, 2024
Eserinizle gurur duyun. https://t.co/tBzY8wrfiw— Hakan Bıçakcı (@HakanBicakci) August 9, 2024