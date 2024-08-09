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Altındağ'daki köpek katliamına sosyal medyadan tepki yağdı

TBMM komisyonundan AKP ve MHP'nin oylarıyla geçirilen ve sokak hayvanlarının katledilmesini öngören katliam yasasına yönelik itirazlar devam ederken, farklı şehirlerden gelen hayvan katliamı görüntülerine sosyal medyada yayınlan görüntülere tepki yağdı: "Eserinizle gurur duyun"

Güncel
  • 09.08.2024 11:02
  • Giriş: 09.08.2024 11:02
  • Güncelleme: 09.08.2024 11:22
Altındağ'daki köpek katliamına sosyal medyadan tepki yağdı
Fotoğraf: Demet Aran / csgorselarsiv.org

TBMM komisyonundan AKP ve MHP'nin oylarıyla geçirilen ve kısa süre önce yürürlüğe giren katliam yasasının ardından, Türkiye’nin farklı kentlerinden hayvan katliamı görüntüleri gelmeye başladı.

Niğde Belediyesi’nin öldürülen hayvanlar için yaptığı "kanuna ve vicdana uygun" açıklaması tepki çekerken, benzer bir katliam Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşandı.

Altındağ'da çevresi çitlerle kapalı bir alanda katledilmiş halde onlarca köpek bulundu. Yaşam hakkı savunucuları bazı köpeklerin gömülmüş olduğunu tespit ederken, katledilen çok sayıda köpeğin poşetler içerinde çukurlara atıldığı görüntülerine ulaştı.

Ankara Altındağda köpek katliamı: "Hayvanlar parçalanarak öldürülmüş"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı. Yurttaşlar yaşanan katliama yönelik tepkilerini, #AltındağdaKatliamVar etiketiyle paylaştı.

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