Altındağ'daki köpek katliamına sosyal medyadan tepki yağdı

TBMM komisyonundan AKP ve MHP'nin oylarıyla geçirilen ve kısa süre önce yürürlüğe giren katliam yasasının ardından, Türkiye’nin farklı kentlerinden hayvan katliamı görüntüleri gelmeye başladı.

Niğde Belediyesi’nin öldürülen hayvanlar için yaptığı "kanuna ve vicdana uygun" açıklaması tepki çekerken, benzer bir katliam Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşandı.

Altındağ'da çevresi çitlerle kapalı bir alanda katledilmiş halde onlarca köpek bulundu. Yaşam hakkı savunucuları bazı köpeklerin gömülmüş olduğunu tespit ederken, katledilen çok sayıda köpeğin poşetler içerinde çukurlara atıldığı görüntülerine ulaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağdı. Yurttaşlar yaşanan katliama yönelik tepkilerini, #AltındağdaKatliamVar etiketiyle paylaştı.

Ankara’da Altındağ Belediyesi’nin onlarca hayvanı zehirlediği ve parçalara ayırdığı ortaya çıkarıldı!



Hayvanları katletmenin önünü açan yasa hemen iptal edilmeli.#AltindağdaKatliamVar pic.twitter.com/XcDbUYfMTr — Doğa Derneği (@DogaDernegi) August 9, 2024

Niğde, Altındağ ve daha göreceğimiz tüm katliamların baş sorumlusu o yasaya imza atanlar, bunlara yetki verenler, yirmi yıldır uygulamadıkları ve denetlemedikleri kanunu işe yaramaz sayanlar, hayvanlar aleyhine bir cümle dahi olsa kuran herkestir. #AltindagdaKatliamVar… — Tuğba Gürsoy (@AvTugbaGursoy) August 8, 2024

Köpek katliamları başladı malesef. Önce Niğde,şimdi Altındağ.. Bu şekilde artarak devam edecek. Masum canlar katledilip toplu mezarlara gömülecek. Daha çok gelecek böyle haberler önümüzdeki günlerde... Kendinizi hazırlayın. — Şahan Gökbakar (@sgokbakar) August 9, 2024