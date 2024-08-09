Altını beklerken

Oktay EVSEN

Paris’te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları tüm heyecanıyla devam ediyor. 13’üncü günün geride kaldığı organizasyonda Türkiye’yi temsil eden sporcular şu ana kadar toplamda 1 gümüş, 3 bronz madalya kazandı. Beklenen altın madalya için bugün nefesler tutulacak.

Boksta 50 kiloda finale yükselme başarısı gösteren Buse Naz Çakıroğlu bugün finalde Çinli Yu Wu’yla karşılaşacak. Tokyo’da gümüş madalya kazanma başarısı gösteren başarılı boksör bu defa altın madalya kazanmak istiyor.

AKGÜL SAHNE ALIYOR

Ayrıca Türkiye’nin bir diğer altın madalya umudu Taha Akgül de bugün sahne alacak. Güreşte serbest stil 125 kilonun favorilerinden biri olan Akgül bugün saat 12.00’de son 16 ve çeyrek final maçlarına çıkacak. Taha Akgül daha önce Rio 2016’da altın, Tokyo 2020’de ise bronz madalya kazanma başarısını göstermişti.

Öte yandan bugün alınan bazı dikkat çekici sonuçlar şu şekilde:

• Kano çift erkekler 500 metrede altın madalya Çin’e gitti. Vaires-sur-Marne Nautical’de gerçekleştirilen yarışlarda Hao Liu ve Bowen Ji’nin yer aldığı Çin ekibi, altın madalya kazandı. Bu kategoride Gabriele Casadeii ve Carlo Tacchini’den oluşan İtalya gümüş, Joan Antoni Moreno ve Diego Dominguez’in yer aldığı İspanya bronz madalya elde etti.

• Modern pentatlon eskrim sıralama turları yapıldı. North Paris Arena’da yapılan karşılaşmalarda Türkiye’yi temsil eden Buğra Ünal, 225 puan toplayarak yedinci oldu.

• Sportif tırmanış erkekler hız kategorisinde Endonezyalı Veddriq Leonardo altın, Çin’den Peng Wu gümüş, ABD’den Sam Watson da bronz madalya kazandı.

• Maraton yüzme kadınlar 10 kilometrede Hollandalı Sharon van Rouwendall altın, Avustralyalı Moesha Johnson gümüş, İtalyan Ginevra Taddeucci de bronz madalya elde etti.