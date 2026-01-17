Altını takip edecek sistem tartışma yarattı: Bakanlık iddiaları reddetti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kıymetli Maden Takip Sistemi’nin (KMTS) vatandaşlara yönelik bir “varlık takibi” uygulaması olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Bakanlık, KMTS kapsamında üretilen altının kim tarafından alındığına ya da satıldığına ilişkin herhangi bir izleme veya kayıt bulunmadığını belirterek, sistemin varlık takibi olarak sunulmasının “kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir yönlendirme” olduğunu vurguladı.

AMAÇ SAHTE ALTIN ÜRETİMİNİ ENGELLEMEK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı medya organlarında KMTS’nin “yastık altı birikimleri hedef aldığı”, “belgesi olmayan altının değersiz sayılacağı” yönünde haberler yer aldığı hatırlatıldı. Bu iddiaların asılsız olduğu ve vatandaşlarda panik havası yaratmayı amaçladığı ifade edildi.

Açıklamada, KMTS’nin amacının sahte ve düşük ayarlı altın üretimini engellemek olduğu belirtilerek, rafineriler tarafından üretilen 1 gram ve üzeri altınların standart ambalaj, seri numarası ve özel kodlarla güvenli hale getirileceği kaydedildi. Sistemin yalnızca üretim aşamasını izlediği, bireysel alım-satım ya da mülkiyet bilgilerini kapsamadığı vurgulandı.

Bakanlık, “Vatandaşların ellerindeki altını bozduramayacağı, sisteme dahil edemeyeceği veya bu altınla mülk edinemeyeceği” yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Altın bozdurma işlemlerinin mevcut uygulamada olduğu gibi kuyumcular, bankalar ve yetkili kuruluşlar aracılığıyla sürdürüleceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, 30 bin lira ve üzerindeki işlemlerin bankalar aracılığıyla yapılması kuralının yalnızca altına özgü olmadığı, Vergi Usul Kanunu kapsamında tüm emtiaları kapsadığı hatırlatıldı.