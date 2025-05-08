Altının gram fiyatı düştü

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 1,2 azalışla 4 bin 129 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 870 liradan, Cumhuriyet altını 27 bin 370 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,9 azalışla 4 bin 180 liradan tamamladı.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,2 değer kaybıyla 3 bin 324 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de BoE'nin faiz kararının yanı sıra ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 380 dolar seviyesinin destek, 3 bin 320 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.