Altının gram fiyatında artış

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 3 bin 804 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 320 liradan, Cumhuriyet altını 25 bin 200 liradan satılıyor.

Cuma günü, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 3 bin 769 liradan tamamladı.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1 primle 3 bin 118 dolar ile rekor seviyelere yakın seyrediyor.