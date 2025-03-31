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Altının gram fiyatında artış

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 3 bin 804 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi
  • 31.03.2025 09:57
  • Giriş: 31.03.2025 09:57
  • Güncelleme: 31.03.2025 10:08
Altının gram fiyatında artış
Fotoğraf: AA

Altının gramı, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 3 bin 804 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 320 liradan, Cumhuriyet altını 25 bin 200 liradan satılıyor.

Cuma günü, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 3 bin 769 liradan tamamladı.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1 primle 3 bin 118 dolar ile rekor seviyelere yakın seyrediyor.

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