Altının gram fiyatında sınırlı yükseliş

ltının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3 bin 805 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 3 bin 795 liradan tamamladı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 330 liradan, Cumhuriyet altını 25 bin 230 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün 3 bin 148,97 doları görerek rekor kırmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 3 bin 117 dolar seviyesinde bulunuyor.