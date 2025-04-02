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Altının gram fiyatında sınırlı yükseliş

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3 bin 805 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 6 bin 330 liradan, Cumhuriyet altını 25 bin 230 liradan satılıyor.

Ekonomi
  • 02.04.2025 10:07
  • Giriş: 02.04.2025 10:07
  • Güncelleme: 02.04.2025 10:10
Altının gram fiyatında sınırlı yükseliş
Fotoğraf: DepoPhotos

ltının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 3 bin 805 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 3 bin 795 liradan tamamladı.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 330 liradan, Cumhuriyet altını 25 bin 230 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün 3 bin 148,97 doları görerek rekor kırmasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 3 bin 117 dolar seviyesinde bulunuyor.

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