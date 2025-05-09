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Altının gram fiyatında sınırlı yükseliş

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,8 artışla 4 bin 138 lira seviyesinde bulunuyor.

Ekonomi
  • 09.05.2025 10:25
  • Giriş: 09.05.2025 10:25
  • Güncelleme: 09.05.2025 10:35
Kaynak: AA
Altının gram fiyatında sınırlı yükseliş

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,8 artışla 4 bin 138 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 860, Cumhuriyet altını 27 bin 330 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,5 primle 3 bin 322 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,8 azalışla 4 bin 107 liradan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi verisi ile yurt dışında BoE Başkanı Andrew Bailey'in konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 350 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 300 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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