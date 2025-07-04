Altının gram fiyatında sınırlı yükseliş
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 4 bin 282 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 7 bin 10 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 890 liradan satılıyor.
Kaynak: AA
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,6 artışla 4 bin 282 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 değer kaybederek 4 bin 258 liradan tamamladı.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 7 bin 10 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 890 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, yeni günde yüzde 0,5 artışla 3 bin 343 dolardan işlem görüyor.