Altının gram fiyatında son durum

Altının gramı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki seviyesinin hemen altında 3 bin 302 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 440 liradan, Cumhuriyet altını 21 bin 660 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 3 bin 304 liradan tamamlamıştı.

ALTININ ONS FİYATINDA DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı, dün 2 bin 882,31 dolarla rekor tazelemesinin ardından şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 2 bin 859 dolardan işlem görüyor.

Bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 880 dolar seviyesinin direnç, 2 bin 850 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtti.