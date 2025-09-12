Altının gramı 4 bin 859 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gramı yeni güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 859 liradan işlem görüyor.

Altının dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram fiyatı, günü önceki kapanışın hemen altında 4 bin 829 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 4 bin 859 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 138 liradan, cumhuriyet altını 32 bin 805 liradan satılıyor.

Altının onsu güne değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 3 bin 653 dolardan işlem görüyor.

ABD'de açıklanan ekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimleri konusunda politika alanını genişletmesiyle altın fiyatlarında pozitif seyir izleniyor.

ABD'de dün açıklanan enflasyon verileri tüketici fiyatlarındaki artışın hızlanmaya başladığına işaret etti. Bu hızlanmanın ılımlı olması ve iş gücüne ilişkin risklerin devam etmesi ise Fed'in beklentilerin üzerinde faiz indirimleri yapabileceğine dair öngörüleri güçlendirdi.

Analistler, ABD'de enflasyon endişelerinin canlılığını koruduğunu ancak iş gücü piyasasındaki zayıflama eğiliminin Fed'i faiz indirimlerine daha yakın bir konuma taşıdığını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, Bankanın yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimine gideceği beklentilerinin güçlendiğini kaydetti.

Analistler, dün açıklanan enflasyon verisinin Fed'den beklenen faiz indirimlerini sekteye uğratacak kadar endişe verici olmadığını dile getirdi.

Bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 700 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuz ayında 1 milyar 560 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 20 milyar 167 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü.