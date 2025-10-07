Altının gramı 5 bin 305 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 305 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,9 artışla 5 bin 309 liradan tamamladı. Haftanın ikinci işlem gününe düşüşle başlayan gram altında fiyat, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,10 altında 5 bin 305 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 980 liradan, cumhuriyet altını 35 bin 760 liradan satılıyor.

Bugün 3 bin 977,5 dolarla rekor seviyeyi gören altının ons fiyatı ise bu seviyeden gelen kar satışlarıyla dünkü kapanışın yüzde 0,1 altında 3 bin 958 dolarda seyrediyor.

Altının onsu ABD'de federal hükümetin kapanmasının yanında Avrupa kaynaklı siyasi belirsizliklerin de etkisiyle rekor tazelemeye devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapacağı sunumun ve hazine nakit dengesi verisinin takip edileceğini söyledi.

Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ile ABD'de dış ticaret dengesi ve tüketici enflasyon beklentisi verilerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin doların direnç, 3 bin 700 doların ise destek konumunda olduğunu ifade etti.