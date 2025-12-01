Altının gramı 5 bin 787 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 787 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü, önceki kapanışın yüzde 1,7 üstünde 5 bin 765 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe de değer kazancıyla başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 5 bin 787 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 590 liradan, Cumhuriyet altını ise 38 bin 190 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 4 bin 230 dolarda seyrediyor.

Öte yandan gümüşün ons fiyatı da 57,9 dolarla bugün rekor tazeledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü koruması altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Kripto para piyasalarındaki düşüş ve New York borsasındaki vadeli endeks kontratlarındaki düşüş de yatırımcıların güvenli liman varlıklara talebini arttığını ortaya koyuyor.

Öte yandan dolar endeksi bugün 99,3 seviyesine gerileyerek 2 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 280 doların direnç, 4 bin 100 doların destek konumunda olduğunu ifade etti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yılın 3. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,97 artacağını tahmin ediyor. Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,49 oldu.