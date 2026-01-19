Altının gramı 6 bin 504 liradan işlem görüyor

İSTANBUL (AA) - Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 504 liradan işlem görüyor.

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 380 liradan tamamladı. Bugüne yükselişle başlayan gram altın saat 09.40 itibarıyla yüzde 1,7 değer kazancıyla 6 bin 504 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 838 liradan, Cumhuriyet altını ise 43 bin 187 liradan satılıyor.

Jeopolitik ve ticari riskler ile ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin endişelerin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman talebi artarken 4 bin 690,9 dolarla rekor seviyeyi gören altının onsu cuma günkü kapanışın yüzde 2 üzerinde 4 bin 675 dolardan işlem görüyor.

Gümüşün ons fiyatı da 94,1 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini test ederken cuma günkü kapanışa göre yüzde 4,7 artışla 93,5 dolar seviyesinde seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Grönland'ı alma girişimine karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından artan ticari ve jeopolitik gerilimlerin etkisi güvenli liman varlıklara talebi artırırken Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin dolmasının ardından yeni Fed başkanının kim olacağına yönelik belirsizlikler de varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyonun takip edileceğini belirtti.