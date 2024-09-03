Altının gramı ne kadar oldu?

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazancıyla 2 bin 725 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 510 liradan, Cumhuriyet altını 17 bin 970 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 2 bin 721 liradan tamamladı.

ONS ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Dün satış ağırlıklı seyir izleyen altının ons fiyatı, şu sıralar önceki kapanışa göre yatay seyirle 2.498 dolardan işlem görüyor.

AĞUSTOS ENFLASYONU BELLİ OLDU

TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini saat 10.00'da açıkladı. Buna göre, enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı. Yıllık artış ise yüzde 51,97 oldu. TÜFE on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 64,91 olarak gerçekleşti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustosta Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,64 arttığını tahmin ediyordu.

Ekonomistlerin ağustos enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun, yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyordu.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.