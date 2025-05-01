Altının gramında düşüş

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 2 azalışla 3 bin 990 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 652 liradan, Cumhuriyet altını 26 bin 530 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 4 bin 70 liradan tamamladı.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,8 değer kaybıyla 3 bin 230 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt dışında İngiltere ve ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD'de inşaat harcamaları, haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini söyledi.