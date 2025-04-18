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Altının gramında son durum

Altının gram fiyatı, yeni güne önceki kapanışının hemen altında başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 4 bin 66 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 800 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 80 liradan satılıyor.

Ekonomi
  • 18.04.2025 10:11
  • Giriş: 18.04.2025 10:11
  • Güncelleme: 18.04.2025 10:11
Kaynak: AA
Altının gramında son durum
Fotoğraf: DepoPhotos

Altının gramı fiyatında yatay seyir süüryor.

Gram altın, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 4 bin 66 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 800 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 80 liradan satılıyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 4 bin 68 liradan tamamladı.

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