Altının gramında son durum
Altının gram fiyatı, yeni güne önceki kapanışının hemen altında başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 4 bin 66 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 800 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 80 liradan satılıyor.
Kaynak: AA
Altının gramı fiyatında yatay seyir süüryor.
Gram altın, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla 4 bin 66 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 800 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 80 liradan satılıyor.
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 4 bin 68 liradan tamamladı.