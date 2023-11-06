Altının kilogram fiyatı 1,8 milyon liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 800 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 796 bin lira, en yüksek 1 milyon 900 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 3,6 azalışla 1 milyon 800 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 868 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 7 milyar 381 milyon 574 bin 781,18 lira, işlem miktarı ise 4.076,82 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 603 milyon 30 bin 547,29 lira düzeyinde gerçekleşti.