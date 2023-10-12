Altının kilogram fiyatı 1 milyon 750 bin lira oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 1 milyon 750 bin lira oldu.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 662 bin lira, en yüksek 1 milyon 754 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışına paralel 1 milyon 750 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 564 milyon 258 bin 615,72 lira, işlem miktarı ise 2.693,05 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 4 milyar 565 milyon 729 bin 369,49 lira düzeyinde gerçekleşti.