Altının kilogram fiyatı 1 milyon 781 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 781 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 781 bin lira, en yüksek 1 milyon 847 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,6 artışla 1 milyon 781 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 886 milyon 616 bin 126,24 lira, işlem miktarı ise 2.169,65 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 907 milyon 398 bin 467,26 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafineri, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Demaş Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle: