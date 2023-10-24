Altının kilogram fiyatı 1 milyon 830 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 830 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 760 bin lira, en yüksek 1 milyon 852 bin 870 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,2 azalışla 1 milyon 830 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 3 milyar 704 milyon 334 bin 135,22 lira, işlem miktarı ise 2.074,25 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 714 milyon 231 bin 696,67 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, sırasıyla İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Ahlatcı Metal Rafineri oldu.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: