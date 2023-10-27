Altının kilogram fiyatı 1 milyon 841 bin 392,50 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 841 bin 392,50 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 785 bin lira, en yüksek 1 milyon 843 bin 800 lirayı gören standart altının kilogramı, günü yüzde 3,4 artışla 1 milyon 841 bin 392,50 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 430 milyon 750 bin 680,47 lira, işlem miktarı ise 1.341,61 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 758 milyon 88 bin 137,85 lira düzeyinde gerçekleşti.