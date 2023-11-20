Altının kilogram fiyatı 1 milyon 869 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 869 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 807 bin lira, en yüksek 1 milyon 870 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,2 azalışla 1 milyon 869 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 1 milyon 873 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 686 milyon 841 bin 972,07 lira, işlem miktarı ise 2.025,82 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 718 milyon 965 bin 985 lira düzeyinde gerçekleşti.