Altının kilogram fiyatı 1 milyon 870 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 870 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 796 bin lira, en yüksek 1 milyon 870 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,3 artışla 1 milyon 870 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 864 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 5 milyar 549 milyon 332 bin 752 lira, işlem miktarı ise 3.066,25 kilogram oldu.