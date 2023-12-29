Altının kilogram fiyatı 1 milyon 960 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 960 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 960 bin lira, en yüksek 2 milyon 45 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 3,4 azalışla 1 milyon 960 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 30 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 2 milyar 932 milyon 333 bin 576,42 lira, işlem miktarı ise 1.485,53 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 171 milyon 744 bin 69,58 lira düzeyinde gerçekleşti.