Altının kilogram fiyatı 1 milyon 983 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 983 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 983 bin lira, en yüksek 2 milyon 51 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 3,4 azalışla 1 milyon 983 bin liraya geriledi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 52 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 428 milyon 99 bin 774,69 lira, işlem miktarı ise 698,90 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 440 milyon 51 bin 366,15 lira düzeyinde gerçekleşti.