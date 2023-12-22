Altının kilogram fiyatı 1 milyon 998 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 998 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 915 bin 400 lira, en yüksek 2 milyon 4 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 artışla 1 milyon 998 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 978 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 293 milyon 433 bin 260,54 lira, işlem miktarı ise 662,03 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 664 milyon 986 bin 807,74 lira düzeyinde gerçekleşti.