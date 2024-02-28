Altının kilogram fiyatı 2 milyon 120 bin 50 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 120 bin 50 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 25 bin lira, en yüksek 2 milyon 120 bin 50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 artışla 2 milyon 120 bin 50 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 117 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 44 milyon 334 bin 735,53 lira, işlem miktarı ise 1.467,62 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 57 milyon 39 bin 701,51 lira düzeyinde gerçekleşti.