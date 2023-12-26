Altının kilogram fiyatı 2 milyon 16 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 16 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 946 bin lira, en yüksek 2 milyon 16 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 5,4 artışla 2 milyon 16 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 913 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 515 milyon 911 bin 34,04 lira, işlem miktarı ise 758,52 kilogram oldu.