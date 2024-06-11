Altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin lira oldu

Altının kilogram fiyatı, günü 2 milyon 415 bin liradan tamamladı. Standart altının kilogram fiyatı dün de günü 2 milyon 415 bin liradan kapatmıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 415 bin lira oldu.

Altınon kilogram fiyatı en düşük 2 milyon 390 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 415 bin lirayı gördü. Standart altının kilogram fiyatı dün de günü 2 milyon 415 bin liradan kapatmıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 377 milyon 327 bin 126,17 lira, işlem miktarı ise 572,12 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 403 milyon 398 bin 939,94 lira düzeyinde gerçekleşti.