Altının kilogram fiyatı 2 milyon 43 bin 950 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 43 bin 950 liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 1 milyon 975 bin lira, en yüksek 2 milyon 55 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,7 azalışla 2 milyon 43 bin 950 liraya geriledi. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 57 bin 617,50 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında toplam işlem hacmi 3 milyar 873 milyon 593 bin 575,86 lira, işlem miktarı ise 1.937,26 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 912 milyon 94 bin 154,29 lira düzeyinde gerçekleşti.